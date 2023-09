Visite des traboules de la Croix-Rousse Place des tapis 69004 Lyon Lyon, 16 septembre 2023, Lyon.

Visite des traboules de la Croix-Rousse Samedi 16 septembre, 10h15, 14h15 Place des tapis 69004 Lyon 8 euros par personne, tarif unique, sur réservation.

Bistanclac !

Venez trabouler et découvrir l’histoire du fil de soie et des canuts à travers les pentes de la Croix-Rousse.

Visite tous publics, dès 5 ans.

Place des tapis 69004 Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:15:00+02:00 – 2023-09-16T11:45:00+02:00

2023-09-16T14:15:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00

