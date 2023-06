Fête du village Place des sources Manthes, 8 juillet 2023, Manthes.

Manthes,Drôme

Venez manger et danser avec nous ! Soirée animée par Phil Manthes. Repas sous chapiteau adultes 20€ et enfants 10€ sur réservation jusqu’au 30 juin..

2023-07-08 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-08 . .

Place des sources

Manthes 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and eat and dance with us! Evening entertainment by Phil Manthes. Meals under the big top adults 20? and children 10? on reservation until June 30.

Ven a comer y bailar con nosotros Animación nocturna a cargo de Phil Manthes. Comidas bajo la carpa: adultos 20? y niños 10? previa reserva hasta el 30 de junio.

Essen und tanzen Sie mit uns! Der Abend wird von Phil Manthes moderiert. Essen im Festzelt für Erwachsene 20? und Kinder 10?

