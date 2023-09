Soirée contes « Boo » Place des Sorciers Greuville, 31 octobre 2023, Greuville.

Greuville,Seine-Maritime

L’Office de Tourisme Terroir de Caux, vous propose une soirée contes « boo! »pour la soirée du 31 octobre avec la participation de Martine Bataille et Jeane Herrington

Des histoires fantastiques, facétieuses et folles ! Des contes surnaturels et extravagants ! Pour présenter la maison porte-secrets, où la musique de l’anglais et du français nous entraîne dans un monde de peurs et de rires..

2023-10-31 20:30:00 fin : 2023-10-31 . .

Place des Sorciers salle des Fêtes

Greuville 76810 Seine-Maritime Normandie



The Terroir de Caux Tourist Office invites you to a « boo! » storytelling evening on October 31st with Martine Bataille and Jeane Herrington

Fantastic, facetious and crazy stories! Supernatural and extravagant tales! Introducing the secret house, where the music of English and French draws us into a world of fear and laughter.

La Oficina de Turismo de Terroir de Caux ofrece una velada de cuentacuentos el 31 de octubre con Martine Bataille y Jeane Herrington

¡Cuentos fantásticos, traviesos y disparatados! ¡Cuentos sobrenaturales y extravagantes! Para presentar la casa secreta, donde la música inglesa y francesa nos adentra en un mundo de miedo y risas.

Das Office de Tourisme Terroir de Caux schlägt Ihnen für den Abend des 31. Oktobers einen Märchenabend « boo! » mit Martine Bataille und Jeane Herrington vor

Fantastische, schelmische und verrückte Geschichten! Übernatürliche und extravagante Geschichten! Um das Haus der Geheimnisse vorzustellen, in dem die Musik des Englischen und Französischen uns in eine Welt der Ängste und des Lachens entführt.

