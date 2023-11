Chalet marché de Noel Pierrelatte Place des sapins Pierrelatte, 8 décembre 2023, Pierrelatte.

Pierrelatte,Drôme

Comme chaque année l’atelier des sources sera sur la place des sapins avec 2 chalets, un pour les santons 7cm du santonnier moulin à l’huile à Aubagne et l’autre pour mes décors de crèches et santons habillés..

2023-12-08 fin : 2023-12-10 . .

Place des sapins Place du champ de mars

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Like every year, l’atelier des sources will be on the Place des sapins with 2 chalets, one for 7cm santons from the santonnier moulin à l’huile in Aubagne and the other for my nativity scene decorations and dressed santons.

Como cada año, el Atelier des Sources estará en la Place des Sapins con 2 chalets, uno para los santones de 7 cm del fabricante de santones Moulin à l’huile de Aubagne y el otro para mis adornos de belén y santones vestidos.

Wie jedes Jahr wird das Atelier des Sources auf dem Place des sapins mit zwei Hütten vertreten sein, eine für die 7 cm großen Santons des Santonnier moulin à l’huile in Aubagne und die andere für meine Krippendekorationen und bekleideten Santons.

Mise à jour le 2023-11-04 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence