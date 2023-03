LES 14ÈMES FÊTES BOULISTES DE LA BAULE Place des Salines La Baule-Escoublac Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

LES 14ÈMES FÊTES BOULISTES DE LA BAULE Place des Salines, 23 juin 2023, La Baule-Escoublac . LES 14ÈMES FÊTES BOULISTES DE LA BAULE Boulodrome Georges Angot Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique Place des Salines Boulodrome Georges Angot

2023-06-23 – 2023-06-23

Place des Salines Boulodrome Georges Angot

La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique . Vendredi 23 Juin à 15h30 Epreuves Sportives Démonstration de tir en relais en double mixte effectuée par une championne du monde Corinne MAUGIRON et 2 jeunes de l’équipe de France E.GAMBINI et B.SAUZE et du tir de précision effectuée par 3 champions du Monde Seb GRAIL, Xavier MAJOREL , Fred POYET (sous réserve) Vendredi 23 Juin à 16h30 Grand Concours Gentleman Avec la présence de nos 4 champions du Monde, R. JARRIGE champion de d’Europe ( CRO LYON ), Benjamin SAUZE vice champion du monde ,et avec la présence de JY PERONNET Directeur Technique National 24 Juin à partir de 10h 6 compétitions boulistes 64 doubles propagande Challenge de la ville de LA BAULE – Samedi 24 – 10h00 16 doubles FEMININES Challenge Suzanne MEZZALIRA – Samedi 24 – 14h00 32 doubles propagande Challenge de l’U.B.B. – Samedi 24 – 18h3 32 doubles propagande Challenge de l’Office municipal des Sports – Dimanche 25 – 08h00 16 doubles promotion Challenge Michel DELALANDE – Dimanche 25- 10h15 16 doubles promotion Challenge des Bénévoles – Dimanche 25 – 10h15 Les finales : Dimanche 25 Juin 2023 à partir de 17h00 didierubb@orange.fr +33 6 16 20 05 21 http://www.ubb-la-baule.com/ Place des Salines Boulodrome Georges Angot La Baule-Escoublac

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu La Baule-Escoublac Adresse La Baule-Escoublac Loire-Atlantique Place des Salines Boulodrome Georges Angot Ville La Baule-Escoublac Departement Loire-Atlantique Tarif Lieu Ville Place des Salines Boulodrome Georges Angot La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la baule-escoublac /

LES 14ÈMES FÊTES BOULISTES DE LA BAULE Place des Salines 2023-06-23 was last modified: by LES 14ÈMES FÊTES BOULISTES DE LA BAULE Place des Salines La Baule-Escoublac 23 juin 2023 Boulodrome Georges Angot Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique Loire-Atlantique Place des Salines La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique