Le Comité des Œuvres sociales du personnel de la Ville de La Baule-Escoublac organise un vide-greniers de Noël et sera heureux d’accueillir un large public de 9 h à 18 h à la salle des Floralies.

60 exposants sont attendus sur site. Un service de bar et restauration sur place sera proposé par les bénévoles de l’association.

Inscriptions exposants : cos@mairie-labaule.fr et informations au 02 51 75 75 75 (contact : Isabelle G.)

Stand 9 m2 : 12 € (avec possibilité location table).

Place des salines Salle des floralies 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-12-10T09:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

