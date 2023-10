Rencontres en bord de mer – Festival de théâtre Place des Salines La baule, 17 novembre 2023, La baule.

Rencontres en bord de mer – Festival de théâtre 17 – 19 novembre Place des Salines Entrée libre: 0

La MJC et la Mairie de la Baule organisent un festival de théâtre amateur. Ce festival est destiné à promouvoir le travail des Compagnies du territoire.

Les compagnies intéressées pour une éventuelle sélection peuvent prendre contact avec la MJC ou Alain AUDIC (06 10 34 23 92).

Place des Salines Salle des Floralies 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 37 15 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mjclabaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mjclabaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/rencontres-en-bord-de-mer-festival-de-theatre-la-baule-escoublac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T08:00:00+01:00 – 2023-11-17T20:00:00+01:00

2023-11-19T08:00:00+01:00 – 2023-11-19T20:00:00+01:00

