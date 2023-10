Exposition – Mathématiques, informatique… avec elles ! Place des Salines La baule, 3 octobre 2023, La baule.

Exposition – Mathématiques, informatique… avec elles ! 3 – 14 octobre Place des Salines

20 portraits de femmes – Mezzanine de la MJC

A tous les paliers d’orientation, les filles et les garçons font des choix différents. Dans l’enseignement supérieur, plus il y a de mathématiques ou d’informatique, moins il y a de femmes. Cet état de fai est dommageable pour les femmes elles-même et la société car elle se prive de 50 de ses talents. Or la diversité des équipes permet de développer la créativité et l’innovation. L’association femmes et mathématiques souhaite montrer à travers cette exposition que tous les métiers liés aux mathématiques et à l’informatique sont aussi exercés par des femmes et mériteraient d’en attirer d’avantage. Cette exposition couvre une large palette de métiers dans des secteurs économoiques d’avenir dans notre pays. Ce projet est emblématique et essentiel pour améliorer l’image et l’attractivité de ces disiplines auprès des lycéenes et étudiantes mais aussi des lycéens et étudiants. Ces témoignages contribuent aussi à lutter contre les stéréotypes qui portent sur les mathématiques et l’informatiques et sur celles et ceux qui en font.

Place des Salines Salle des Floralies 44500 La baule

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T09:00:00+02:00 – 2023-10-03T19:00:00+02:00

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

