Vide greniers La Baule Pétanque Place des Salines La baule, 13 août 2023, La baule.

Vide greniers La Baule Pétanque Dimanche 13 août, 09h00 Place des Salines Public

150 exposants

Buvette, grillades, frites et gâteaux…

Parking à proximité et toilette sur place.

Place des Salines MJC 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire
06 60 48 98 69
rene.gerwig44@gmail.com
http://club.quomodo.com/labaule-petanque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T09:00:00+02:00 – 2023-08-13T19:00:00+02:00

FAMILLE JEUNESSE