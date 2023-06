Vide-greniers organisé par le Lions Club La Baule Côte d’Amour Place des Salines La baule, 4 juin 2023, La baule.

Vide-greniers organisé par le Lions Club La Baule Côte d’Amour Dimanche 4 juin, 08h00 Place des Salines Inscription: 12

Vide-greniers oganisé par le Lions Club La Baule Côte d’Amour. 12 € l’emplacement de 4m x 3m. Mise en place des exposants de 7h à 8h.

Inscriptions auprès de Jean-Michel Gingueneau 6 av. de Toullain 44510 Le Pouliguen. Règlement à l’ordre du Lions Club LBCA à parvenir avant le 1er juin. Petite restauration sur place. Contact et réservation : 06 07 23 86 14, jean-michel.gingueneau@orange.fr

Place des Salines Maison des Jeunes et de la Culture 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T08:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

