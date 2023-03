Notre mission: protéger l’océan Place des Salines La baule Catégories d’Évènement: La baule

Notre mission: protéger l’océan Place des Salines, 1 avril 2023, La baule. Notre mission: protéger l’océan Samedi 1 avril, 15h00 Place des Salines Public L’océan est-il petit ?

La MJC présente « Les labos scientifiques de la MJC La Baule »

A partir du samedi 14 janvier, reprise des enquêtes scientifiques ! Pars à la découverte de l’océan avec la MJC et ses enquêtes scientifiques.

Alexane, Mickaël et Raphaël te feront découvrir les mystères de l’océan.

Une activité en famille à partir de 6 ans.

Une conférence, une expérience, un goûter Samedi 1er avril de 15h00 à 17h00:

Notre mission : protéger l’océan Samedi 13 mai de 15h00 à 17h00:

À la conquête de la dune! Sortie exterieure

(en partenariat avec l’association AVENIR) Place des Salines Salle des Floralies 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 37 15 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mjclabaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mjclabaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/notre-mission-proteger-l-ocean-la-baule-escoublac.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

