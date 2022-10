Loto Lions Club La Baule Place des Salines La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Loto Lions Club La Baule Place des Salines, 5 novembre 2022, La baule. Loto Lions Club La Baule Samedi 5 novembre, 18h00 Place des Salines

Public

Animé par Gilles. 63 gagnants, 3 100 € de bons d’achat au Centre Leclerc de Guérande. Bar, sandwiches, pâtisseries. Ouverture à 18 h, pas de réservation. Place des Salines Boulodrome Georges Angot 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire Animé par Gilles. 63 gagnants, 3 100 € de bons d’achat au Centre Leclerc de Guérande. Bar, sandwiches, pâtisseries. Ouverture à 18 h, pas de réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-05T18:00:00+01:00

2022-11-05T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu Place des Salines Adresse Boulodrome Georges Angot 44500 La baule Ville La baule lieuville Place des Salines La baule Departement Loire-Atlantique

Place des Salines La baule Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule/

Loto Lions Club La Baule Place des Salines 2022-11-05 was last modified: by Loto Lions Club La Baule Place des Salines Place des Salines 5 novembre 2022 La baule Place des Salines La baule

La baule Loire-Atlantique