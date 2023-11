Tim Solac « Quelles Vies ! » – One Man show Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique Tim Solac « Quelles Vies ! » – One Man show Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac, 16 décembre 2023, La baule escoublac. Tim Solac « Quelles Vies ! » – One Man show Samedi 16 décembre, 20h30 Place des Salines 44503 La baule escoublac Tarif unique: 10 Mise en scène par Christelle Guery, Tim Solac présentera son one man show « Quelles Vies ! ». Information au 02.40.60.37.15 Place des Salines 44503 La baule escoublac Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 37 15 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mjclabaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mjclabaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/tim-solac-quelles-vies-one-man-show-la-baule-escoublac.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-17T06:30:00+01:00

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-17T06:30:00+01:00 CULTURE LOISIRS Détails Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu Place des Salines 44503 La baule escoublac Adresse Place des Salines 44503 La baule escoublac Ville La baule escoublac Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac latitude longitude 47.2908;-2.39583

Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule-escoublac/