Stage été 2023 Initiation aux sports américains Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac, 24 juillet 2023, La baule escoublac.

Stage été 2023 Initiation aux sports américains 24 – 27 juillet Place des Salines 44503 La baule escoublac Tarif unique: 38

Initiations aux Sports Américains avec Quentin BILY:

6/7 ans et 8/10 ans

Gymnase Jean Gaillerdon places des Salines

Grand passionné de sport, Quentin a rejoint le Staps à Nantes. Après avoir obtenu son diplôme d’entraîneur sportif en 2017, Quentin est parti à Londres comme coach sportif personnel.

« Dynamique, social et souriant, j’ai toujours eu à cœur de motiver et aider les autres à travers le sport. Ma première expérience londonienne a été une révélation pour moi et m’a confirmé dans ma volonté de faire de coach sportif mon métier. »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T10:00:00+02:00 – 2023-07-24T11:00:00+02:00

2023-07-27T11:00:00+02:00 – 2023-07-27T12:00:00+02:00

