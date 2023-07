Stage été 2023 Drapé Aérien Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac, 17 juillet 2023, La baule escoublac.

Stage été 2023 Drapé Aérien 17 – 19 juillet Place des Salines 44503 La baule escoublac Inscription: 90

Après des études de danse classique au conservatoire de Tours, Sophie Locquet se rend à Paris où elle mène une carrière de danseuse classique, de claquettiste et d’artiste de music-hall l’amenant à voyager dans le monde entier.

En s’installant dans la région de Nantes elle rencontre Fred Deb’ avec qui elle découvre la danse aérienne.

Un nouvel horizon s’ouvre alors à elle et elle élabore ses chorégraphies aériennes, se laissant porter par sa musicalité, sa souplesse et sa sensibilité artistique.

A partir de 9 ans et (enfants, Ados, adultes)

Apporter un gouter!

Place des Salines 44503 La baule escoublac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T14:00:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00

2023-07-19T14:00:00+02:00 – 2023-07-19T17:00:00+02:00

