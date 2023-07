Stage été 2023 Initiation à la peinture textile Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac, 11 juillet 2023, La baule escoublac.

Les participants pourront prévoir leur propre support en tissu de couleur claire ( housse de coussin, tablier, chemin de table, toile transat…) ou sinon une participation de 20 euros leur sera demandée pour l’achat d’un support confectionné.

Toutefois, un support textile ( carré en toile blanche) sera fourni si le participant n’a pas de support.

Initiation avec Marion PEETERS

A partir de 10 ans!

