Stage été 2023 Création d’un meuble en carton Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac, 10 juillet 2023, La baule escoublac.

Stage été 2023 Création d’un meuble en carton 10 – 13 juillet Place des Salines 44503 La baule escoublac Tarif unique: 60

Créatif, le stage invite les participants à réaliser des meubles et des objets en carton à leur convenance, sur mesure et assez facilement. « Le but, c’est d’utiliser le carton comme matière première à recycler, souligne Evelyne Sotin, animatrice de l’atelier. Et de créer un mobilier adapté à son intérieur, solide, avec les rangements nécessaires et utiles. »

8 à 12 ans!

Place des Salines 44503 La baule escoublac
02 40 60 37 15
contact@mjclabaule.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T12:00:00+02:00

2023-07-13T10:00:00+02:00 – 2023-07-13T12:00:00+02:00

