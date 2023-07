Exposition d’aquarelle et peinture Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique Exposition d’aquarelle et peinture Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac, 10 juillet 2023, La baule escoublac. Exposition d’aquarelle et peinture 10 juillet – 30 août Place des Salines 44503 La baule escoublac Les artistes Mélanie Hud’homme Boussard et Raphaël Zamora exposent leurs peintures et aquarelles. Place des Salines 44503 La baule escoublac Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 37 15 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mjclabaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mjclabaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-d-aquarelle-et-peinture-la-baule-escoublac.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T19:00:00+02:00

2023-08-30T09:00:00+02:00 – 2023-08-30T19:00:00+02:00 EXPOSITION Y|MJC|EXPOSITIONDEPEINTURE Détails Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu Place des Salines 44503 La baule escoublac Adresse Place des Salines 44503 La baule escoublac Ville La baule escoublac Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac

Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la baule escoublac/