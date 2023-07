Comedy Club Baie of La Baule 2023 Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique Comedy Club Baie of La Baule 2023 Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac, 8 juillet 2023, La baule escoublac. Comedy Club Baie of La Baule 2023 Samedi 8 juillet, 20h30 Place des Salines 44503 La baule escoublac Participation: 0 Comedy Club Baie of La Baule à la MJC La Baule avec :

– Alex Kamo

– Maxime Leroux

– Jérôme Letessier

– Stéphane Ln

Entrée participation consciente.

2023-07-08T20:30:00+02:00 – 2023-07-09T06:30:00+02:00

