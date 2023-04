Matinée Zen Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

Matinée Zen Place des Salines 44503 La baule escoublac, 1 avril 2023, La baule escoublac. Matinée Zen Samedi 1 avril, 09h00 Place des Salines 44503 La baule escoublac Atelier: 0 8 ateliers gratiuts d’activités douces: QIGONG – Alexandra Tiramani, SOPHROLOGIE – Sophie Rouaud, STRETCHING – Anne- Sophie Saturnin, YOGA – Nadège Fouillet

Entrée libre, sans réservation, à partir de 16 ans

Infos auprès de Nadège 06 10 36 06 12 atelier_matinée -zen-la-mjc-la-baule Place des Salines 44503 La baule escoublac Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 37 15 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mjclabaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mjclabaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/matinee-zen-la-baule-escoublac.html »}] [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/atelier-matinee-zen-la-mjc-la-baule-2551428.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00 LOISIRS SANTE

Détails Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu Place des Salines 44503 La baule escoublac Adresse Place des Salines 44503 La baule escoublac Ville La baule escoublac Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac

Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la baule escoublac/

Matinée Zen Place des Salines 44503 La baule escoublac 2023-04-01 was last modified: by Matinée Zen Place des Salines 44503 La baule escoublac Place des Salines 44503 La baule escoublac 1 avril 2023 La Baule-Escoublac Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac

La baule escoublac Loire-Atlantique