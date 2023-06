Pétanque contre le cancer Place des salines 44500 La baule La baule, 22 juillet 2023, La baule.

Pétanque contre le cancer 22 et 23 juillet Place des salines 44500 La baule Public

Concours régional du 22 et 23 Juillet 2023 : Seniors et féminin

Pétanque contre le cancer au profit du centre ICO de l’Ouest « René Gauducheau de Nantes ».

Place des salines 44500 La baule Place des salines 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 48 98 69 »}, {« type »: « email », « value »: « rene.gerwig44@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://club.quomodo.com/labaule-petanque »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/petanque-contre-le-cancer-la-baule.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T09:00:00+02:00 – 2023-07-22T19:00:00+02:00

2023-07-23T09:00:00+02:00 – 2023-07-23T19:00:00+02:00

SPORT Y|PETANQUECLUBBAULOIS|PETANQUECONTRELECANCER