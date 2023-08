Journées Européennes du Patrimoine : la tour Monréal place des Salières Sauveterre-de-Béarn, 16 septembre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir la tour Monréal, son aménagement muséographique moderne et ludique, et la maquette exceptionnelle réalisée au 100e par A. J. Gastellu représentant Sauveterre entre les XIIIe et XVIe siècles..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:30:00. EUR.

place des Salières

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Monréal Tower, its modern and fun museum layout, and the exceptional 100th-century model by A. J. Gastellu depicting Sauveterre between the 13th and 16th centuries.

Venga a descubrir la Torre de Montreal, su moderna y lúdica disposición museográfica y la excepcional maqueta centenaria de A. J. Gastellu que representa Sauveterre entre los siglos XIII y XVI.

Entdecken Sie den Monréal-Turm, seine moderne und spielerische Museumsgestaltung und das außergewöhnliche Modell, das von A. J. Gastellu im 100. Jahrhundert angefertigt wurde und Sauveterre zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert darstellt.

