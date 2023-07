LA CARAVANE DU PLONGEOIR Place des Sablons Le Mans, 13 juillet 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Le Plongeoir vient à votre rencontre du 11 au 27 juillet avec des ateliers cirque et des rencontres artistiques. Rendez-vous à la caravane les jeudis au marché des Sablons..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 12:00:00. .

Place des Sablons

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



Le Plongeoir is coming to meet you from July 11 to 27 with circus workshops and artistic encounters. See you at the caravan on Thursdays at the Sablons market.

Le Plongeoir viene a su encuentro del 11 al 27 de julio con talleres de circo y encuentros artísticos. Acércate a la caravana los jueves en el mercado de Sablons.

Le Plongeoir kommt vom 11. bis 27. Juli mit Zirkusworkshops und künstlerischen Begegnungen zu Ihnen. Treffen Sie den Wohnwagen donnerstags auf dem Markt von Sablons.

Mise à jour le 2023-07-04 par eSPRIT Pays de la Loire