Balade à vélo thématique Place des Résistantes et des Résistants de la Manufacture Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Balade à vélo thématique Place des Résistantes et des Résistants de la Manufacture, 6 juillet 2023, Châtellerault. Balade à vélo thématique 6 juillet – 31 août, les jeudis Place des Résistantes et des Résistants de la Manufacture Gratuit, sur réservation. Venir avec son vélo! Découvrez à vélo les lieux insolites de l’industrie à Châtellerault! Au fil d’un parcours à bicyclette à travers les rues de la ville, vous découvrirez les traces du passé industriel.

À chacune des étapes vous sera présenté ces pages d’histoire de l’industrie à Châtellerault. Gratuit, sur réservation. Venir avec son vélo! Place des Résistantes et des Résistants de la Manufacture Place des Résistantes et des Résistants de la Manufacture 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

