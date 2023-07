Courant d’air: Fanfare Zygomaclick Place des rencontres Bourg-lès-Valence, 11 juillet 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Une fanfare de 20 musiciens bien décidés à ambiancer votre été ! Cuivres, percussions, bois, basse profonde et diato s’entremêlent sur des airs de valse, de rock, de funk, de reggae, de chants sur des arrangements en tout genre, probables ou improbables..

2023-07-11 19:00:00 fin : 2023-07-11 . .

Place des rencontres Square de la lecture / Médiathèque La Passerelle

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A fanfare of 20 musicians determined to set the mood for your summer! Brass, percussion, woodwinds, deep bass and diato intermingle with waltz, rock, funk, reggae and vocals, in arrangements of all kinds, both probable and improbable.

Una banda de 20 músicos decididos a crear el ambiente de su verano Metales, percusión, maderas, bajos profundos y armonías diatónicas se entremezclan con vals, rock, funk, reggae y voces en todo tipo de arreglos, tanto probables como improbables.

Eine Fanfare aus 20 Musikern, die fest entschlossen sind, Ihren Sommer zu beschallen! Blechbläser, Perkussion, Holzbläser, tiefer Bass und Diato mischen sich zu Walzer-, Rock-, Funk-, Reggae- und Gesangsmelodien auf wahrscheinlichen oder unwahrscheinlichen Arrangements aller Art.

Mise à jour le 2023-06-15 par Valence Romans Tourisme