Fête de la musique Place des Remparts Montoison, 21 juin 2023, Montoison.

Montoison,Drôme

Au programme:

– Danses du monde des enfants et gym dansée soutenue par LA COLLINE

– Concert donné par Tina DMS et à partir de 20h vous pourrez danser avec Franck BARNIER-AUBERT.

2023-06-21 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-21 . .

Place des Remparts Vieux Village

Montoison 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On the program:

– Children’s world dances and dance gym supported by LA COLLINE

– Concert by Tina DMS and from 8pm you can dance with Franck BARNIER-AUBERT

En el programa:

– Danzas del mundo para niños y gimnasia de baile con el apoyo de LA COLLINE

– Concierto de Tina DMS y, a partir de las 20.00 horas, baile con Franck BARNIER-AUBERT

Auf dem Programm stand:

– Kindertänze aus aller Welt und von LA COLLINE unterstützte Tanzgymnastik

– Tina DMS spielt ein Konzert und ab 20 Uhr können Sie mit Franck BARNIER-AUBERT tanzen

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de Tourisme du Val de Drôme