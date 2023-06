Festival des Littératures policières de Libourne Place des Récollets Libourne Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Libourne Festival des Littératures policières de Libourne Place des Récollets Libourne, 3 juin 2023, Libourne. Festival des Littératures policières de Libourne Samedi 3 juin, 10h00 Place des Récollets 10h00 : Ouverture & Inauguration du Festival

11h00 : Remise du Grand Prix du Festival

11h15 : Finale du Prix des plaideurs avec un jury composé de : Madame Diane Douzille, journaliste TV7

Madame la Bâtonnière Elodie Fourmon-Leclercq

Monsieur Philippe Buisson, Maire de Libourne

Monsieur Mathieu Doligez, Sous préfet de Libourne

Monsieur Christian Sainte, Directeur de la Police Judiciaire de Paris 12h00 : Remise du Prix des Plaideurs

12h15 : Intronisation des parrains du FLiP par la Jurade des Vins de Saint Emilion

14h00-17h00 : Animations ludothèque pour petits & grands (cluedo junior, la bande des voleurs, chronicles of crime, code Vinci…)

14h00 : TABLE RONDE «L’auteur en récidive»

15h30 : TABLE RONDE «Les enfants dans le Polar, victimes, mais pas que»

17h00 : TABLE RONDE «In memoriam : les romans construits sur un jeu de mémoire Toute la journée : Barreau de Libourne «Consultations gratuites et conseils juridiques» Toute la journée : Animations de la Gendarmerie Nationale Scène de crimes, atelier police scientifique, équipe cinophile, brigade d’intervention Place des Récollets Place des Récollets Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

