Foire à la brocante d’automne Place des Quinconces Bordeaux

Foire à la brocante d’automne La Foire à la brocante de Bordeaux, édition d’automne, aura lieu du 22 octobre au 8 décembre 2024 sur la Place des Quinconces. 22 novembre – 8 décembre Place des Quinconces Entrée gratuite.

Début : 2024-11-22T10:00:00+01:00 – 2024-11-22T19:00:00+01:00

Fin : 2024-12-08T10:00:00+01:00 – 2024-12-08T19:00:00+01:00

Un événement qui a lieu deux fois par an

Depuis plus de 50 ans, la célèbre Brocante des Quinconces a lieu deux fois par an, au printemps et à l’automne, dans le centre historique de Bordeaux. Cet événement emblématique de la vie girondine se déroule sur la Place des Quinconces, la principale place du centre-ville, ainsi nommée en raison de la disposition particulière de ses arbres. Les bassins de la place abritent des sculptures symboliques telles que « Fraternité », « Coq Gaulois », « Bonheur » et « Eloquence ».

La brocante rassemble plus de 250 exposants, parmi lesquels des brocanteurs, des antiquaires, des horticulteurs, des restaurateurs et des confiseurs. Cet événement biannuel attire les amateurs de chine, offrant une variété impressionnante d’articles. La Foire des Quinconces, unique en son genre, a depuis longtemps dépassé les frontières de la Nouvelle-Aquitaine et de la France, attirant des visiteurs en quête de meubles anciens, de livres rares, de vaisselle, de linge, d’objets vintage, de tableaux, de pendules, d’argenterie, de vélos, de plaques émaillées, et même de produits alimentaires régionaux traditionnels.

Un événement durable

En accord total avec l’économie durable actuelle, la Brocante des Quinconces séduit les consommateurs soucieux de prolonger la vie des objets au-delà de leur obsolescence, offrant ainsi une approche vertueuse pour préserver le pouvoir d’achat tout en contribuant à la durabilité.

Infos pratiques

22 novembre > 8 décembre

10h > 19h

Place des Quinconces Place des Quinconces Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine

