Foire aux plaisirs de Printemps 1 – 24 mars 2024 Place des Quinconces Entrée libre. Tarif selon attraction.

Début : 2024-03-01T11:00:00+01:00 – 2024-03-01T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-24T11:00:00+01:00 – 2024-03-24T23:59:00+01:00

Deux fois par an, à six mois d’intervalle, la fête foraine de Bordeaux s’installe sur la Place des Quinconces. On y trouve près de 200 manèges, attractions foraines et stands de confiseries et de produits du terroir.

La foire de Bordeaux ouvre ses portes tous les jours à 11h et ferme à minuit (2h les vendredis et samedis). Les attractions sont disponibles à partir de 14h.

En plus des manèges, la fête foraine n’est pas pauvre en stands réservés à la nourriture et à la boisson. Churros, beignets, barbes à papa et autres gourmandises sont également de la partie.

Place des Quinconces Bordeaux 33000

