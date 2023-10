Diner spectacle du nouvel an au Cirque Arlette Gruss Place des Quinconces Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Diner spectacle du nouvel an au Cirque Arlette Gruss Place des Quinconces Bordeaux, 31 décembre 2023, Bordeaux. Diner spectacle du nouvel an au Cirque Arlette Gruss 31 décembre et 1 janvier Place des Quinconces Tarifs : à partir de 174 €. Enfants : 75 €. Programme ACCUEIL SANS PAREIL ET MAGIQUE Un tout nouveau chapiteau au confort renouvelé et un service vestiaire gratuit. Une décoration et un cadre chaleureux. UN DÎNER D’EXCEPTION Un menu exclusif avec amuses bouches, 3 plats signatures, fromage affinées et mignardises sucrées. Une création concocté par notre partenaire La maison Lacoste Traiteur. ANIMATIONS PENDANT LE REPAS Votre repas sera agrémenté de diverses animations musicales et artistiques. Chant, magie, acrobaties et de nombreuses autres surprises. UN SPECTACLE ORIGINAL ET MERVEILLEUX Les artistes du cirque Arlette Gruss vous présenteront un spectacle inédit qui vous fera tourner la tête ! SOIREE DANSANTE SUR LA PISTE Après le spectacle rendez-vous sur la piste pour danser jusqu’au bout de la nuit en compagnie de notre DJ. Place des Quinconces Place des Quinconces Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.cirque-gruss.com/diner-spectacle-st-sylvestre »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T20:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00

