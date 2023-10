Tournée du Cirque Arlette Gruss à Bordeaux Place des Quinconces Bordeaux, 22 décembre 2023, Bordeaux.

Tournée du Cirque Arlette Gruss à Bordeaux 22 décembre 2023 – 28 janvier 2024 Place des Quinconces Tarifs : A partir de 15 €.

Pendant plus d’un mois, du 22 décembre 2023 au 21 janvier 2024, ce cirque de renom propose tous les jours son nouveau spectacle haut en couleurs, acrobaties, animaux et bien d’autres ! Pour tout connaître du programme, c’est ici que ça se passe !

Pour cette nouvelle tournée 2023-2024, le cirque Gruss vous propose son show intitulé Extravagant. On y retrouve tout ce qui fait rêver petits et grands ! C’est un show de 2h qui vous attend. Au programme donc, des acrobaties, des animaux, de la magie, de la musique, des couleurs, de la voltige et, bien évidemment des clowns ! Grâce aux prouesses et à la refonte récente des installations du cirque Arlette Gruss, le tout se déroule au sein d’un chapiteau flambant neuf offrant une visibilité parfaite, et ce sans mât intérieur, avec en prime un orchestre composé de musiciens professionnels accompagnant l’intégralité du spectacle.

De plus, il est possible de visiter le « village » du cirque pour les personnes possédant un ticket, vous permettant notamment d’approcher les animaux.

Tout cela vous fait rêver ? Le cirque Arlette Gruss de Bordeaux s’installe comme à son habitude au cœur de la Place des Quinconces, située le long de la Garonne.

Les 31 décembre, 12 et 20 janvier, le show est présenté sous la forme d’un dîner spectacle.

Tarifs

Prestige : 47€

Or : 40€

Argent : 38€ (36€ pour les enfants)

Bronze : 29€ (27€ pour les enfants)

Orchestre : 19€ (17€ pour les enfants)

Séances à tarifs réduits les jeudis à 19h30, avec des prix allant de 15€ à 36€

Place des Quinconces Place des Quinconces Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.cirque-gruss.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@cirque-gruss.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-22T19:30:00+01:00 – 2023-12-22T21:30:00+01:00

2024-01-28T17:00:00+01:00 – 2024-01-28T19:00:00+01:00

