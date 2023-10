Soirée de Gala du Cirque Arlette Gruss Place des Quinconces Bordeaux, 22 décembre 2023, Bordeaux.

Soirée de Gala du Cirque Arlette Gruss Vendredi 22 décembre, 19h30 Place des Quinconces Tarifs : à partir de 25 €.

Cette année encore, le cirque Arlette Gruss offre une soirée de gala caritative au profit d’enfants malades ou en difficultés, grâce à la collaboration avec l’association Prima, comme l’avait souhaité Madame Arlette Gruss.

L’association Prima équipe des chambres d’enfants à l’hôpital, de tablettes numériques et d’un portail sécurisé appelé « PrimaKid ». Il permet d’accéder à une connexion internet gratuite et sécurisée pour jouer, se distraire, apprendre, et surtout rester en contact avec leurs parents ou leurs amis pendant leur hospitalisation.

Cette soirée caritative permettra de financer l’équipement numérique des 2 classes dans le nouvel hôpital des enfants, afin que les enfants et ados hospitalisés poursuivent leur scolarité dans les meilleurs conditions.

Pour la deuxième année, le spectacle du Cirque Arlette Gruss sera diffusé à tous les enfants hospitalisés, à partir du 22 décembre, sur l’application PrimaKid !

Une idée de cadeau pour Noel ? offrez des places de cirque à vos proches pour cette soirée caritative, vous ferez à la fois des heureux et vous aiderez Prima.

Nous vous attendons nombreux à cette 20ème soirée de gala caritative le 22 décembre à 19h30 Place des Quinconces, pour faire la fête en cette fin d’année, et soutenir notre action.

Place des Quinconces Place des Quinconces Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-22T19:30:00+01:00 – 2023-12-22T22:00:00+01:00

soirée caritatif