Visite guidée [Les salles de spectacle oubliées de Bordeaux] Samedi 25 novembre, 10h00 Place des Quinconces Sur inscription. Tarifs : 10 € – 12 €.

Disparues, les nombreuses salles de spectacle qui ont rythmé la vie culturelle bordelaise entre fin XVIIIe et XXe siècles ? Pas totalement. Bordeaux garde encore trace, en ses murs, de certains de ces écrins

dédiés aux arts de la scène.

À la demande des édiles ou de particuliers fortunés vont alors naître des lieux qui témoignent des aspirations du moment des architectes, des commanditaires mais aussi des spectateurs qui les fréquentent. En s’insérant dans l’espace public, les salles ne se contentent pas d’accompagner le développement urbain, elles s’y mettent en scène et donnent souvent autant l’occasion de voir que d’être vu.

Censure, taxes et police des spectacles s’invitent également dans l’activité et l’histoire de ces lieux. Autant d’éléments qui nous rappellent que le jeu ne se limitait pas à la scène !

Visite animée par Fabienne Labat, guide conférencière

Durée : 2h00

Départ : Place des Quinconces, à l’angle des allées de Chartres et de la rue Vauban

Arrivée : rue Judaïque

L’association bordelaise Kairinos regroupe une équipe de passionnés et professionnels historiens, historiens de l’Art, archéologues et guides conférenciers. Elle propose chaque année des cours, des conférences, des visites guidées à Bordeaux et alentours ainsi que des voyages en France et à l’étranger.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:00:00+01:00

Fabienne Labat