Visite guidée : « Bordeaux coquin » Place des Quinconces Bordeaux, 17 septembre 2023, Bordeaux.

Visite guidée : « Bordeaux coquin » Dimanche 17 septembre, 14h00 Place des Quinconces 10 € adulte. Sur inscription.

Découvrez l’histoire des libertaires bordelais – hommes politiques et artistes – qui ont choqué la bonne société de leur temps par leur pratique anticonformiste.

Nous pénétrerons ensuite les secrets des maisons closes bordelaises où nous effeuillerons le quotidien des filles de joie du XIXe siècle.

Entre autre, nous explorerons la vie au Grand-Théâtre, haut lieu de prostitution où il vous sera relateré l’histoire de ces courtisanes qui ont fait tourner bien des têtes.

Place des Quinconces Place des Quinconces, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « hubertvisites@gmail.com »}] Créée au début du XIXe siècle sur l’emplacement du château Trompette, elle est composée d’une esplanade descendant en pente douce vers la Garonne encadrée au nord et au sud de plantations d’arbres. L’imposant monument aux Girondins et deux colonnes rostrales en décorent les deux extrémités. Sa superficie (12 hectares), qui en fait la plus grande place de France et l’une des plus vastes d’Europe, lui permet d’accueillir des manifestations tels que des concerts et des foires, notamment la foire aux plaisirs (une fête foraine), la foire d’automne (brocante) ou encore le cirque Arlette Gruss.

Le monument aux Girondins date des XIXe et XXe siècles. Il est surmonté d’une statue de bronze de la Liberté et entouré d’un bassin avec des statues remarquables équines.

Depuis la mise en place du réseau de tramway, la place est devenue la plus importante station de correspondance du réseau de transports en commun de Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©Les Visites d’Hubert