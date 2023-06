Masquâmes d’Orient d’exercismes Place des Quinconces Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Masquâmes d’Orient d’exercismes Place des Quinconces Bordeaux, 21 juin 2023, Bordeaux. Masquâmes d’Orient d’exercismes Mercredi 21 juin, 07h00, 10h00 Place des Quinconces Musique turque et arabe traditionnelle :

Maquams interprétées en soliste à la flûte traversière Place des Quinconces Place des Quinconces 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T07:00:00+02:00 – 2023-06-21T07:30:00+02:00

2023-06-21T07:00:00+02:00 – 2023-06-21T07:30:00+02:00

2023-06-21T10:00:00+02:00 – 2023-06-21T15:00:00+02:00

