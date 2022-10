Foire internationale de Bordeaux 2023 Place des Quinconces Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Foire internationale de Bordeaux 2023 Place des Quinconces, 13 mai 2023, Bordeaux. Foire internationale de Bordeaux 2023 13 – 21 mai 2023 Place des Quinconces

Tarif : 6 €. Tarif early : 3 €.

Festive, internationale, populaire et innovante, la Foire Internationale de Bordeaux s’invente et se réinvente chaque année pour offrir à ses exposants et à ses visiteurs une expérience unique. Place des Quinconces Place des Quinconces Quinconces Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine La Foire de Bordeaux, l’étonnante, s’adresse à toutes les générations pour à la fois célébrer l’art de vivre du Sud-Ouest, offrir une expérience multisensorielle et transformer ses désirs en réalité. Après deux ans d’absence, la Foire revient avec plus de festivités, de surprises, d’événements et d’animations : Programme à venir Des cadeaux à gagner sur la Foire et grâce aux réseaux sociaux.

