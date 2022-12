Foire à la brocante de Printemps 2023 Place des Quinconces, 21 avril 2023, Bordeaux.

Entrée gratuite.

La grande brocante de printemps prendra place du 21 avril au 8 mai 2023 sur la Place des Quinconces !

Place des Quinconces Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Deux fois par an, au Printemps et à l’Automne, la Foire à la Brocante et Antiquités des Quinconces de Bordeaux est LE rendez-vous des « chineurs » aquitains.

De nombreux exposants y proposent un éventail de meubles et objets, allant des époques les plus reculées au plus DESIGN et ainsi satisfaire un nombre exponentiel de visiteurs. Ils viennent y trouver toutes les idées, classiques ou insolites pour leur intérieur ou le jardin. Mais ils peuvent aussi y satisfaire leurs papilles de mets régionaux (foie gras accompagné d’un verre de bordeaux) et retrouver la traditionnelle foire aux jambons.

Entrée libre de 10h à 18h, rendez-vous sur la Place des Quinconces.



Brocante des Quinconces © Laurent Robert