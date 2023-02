Foire aux plaisirs de Printemps Place des Quinconces, 3 mars 2023, Bordeaux.

Foire aux plaisirs de Printemps 3 – 23 mars Place des Quinconces

Entrée libre. Tarif selon attraction.

L’édition de printemps de la Foire aux Plaisirs de Bordeaux se déroulera du vendredi 3 au dimanche 26 mars 2023 sur la Place des Quinconces !

Deux fois par an, à six mois d’intervalle, la fête foraine de Bordeaux s’installe sur la Place des Quinconces. On y trouve près de 200 manèges, attractions foraines et stands de confiseries et de produits du terroir.

La foire de Bordeaux ouvre ses portes tous les jours à 11h et ferme à minuit (2h les vendredis et samedis). Les attractions sont disponibles à partir de 14h.

Rendez-vous pour assister aux feux d’artifices le samedi 4 et le samedi 25 mars 2023 !



