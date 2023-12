Marché de Noël Place des Quatre Saisons Serres-Castet, 4 décembre 2023, Serres-Castet.

Serres-Castet,Pyrénées-Atlantiques

Sous un chapiteau de 300m², une trentaine d’exposants vont s’installer à côté du marché hebdomadaire. Bijoux, pâtisseries, artisanat local… de nombreuses idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année sont proposées.

Le Père Noël viendra même vous rendre visite ! Sa boîte aux lettres pourra réceptionner les listes de cadeaux de tous les enfants, et des plus grands…

De nombreuses animations sont prévues tout au long de la journée pour petits et grands ! Manège, promenade en calèche et maquillage pour enfants..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 17:00:00. EUR.

Place des Quatre Saisons

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Under a 300m² tent, some thirty exhibitors will set up shop next to the weekly market. Jewelry, pastries, local crafts? a host of gift ideas for the festive season are on offer.

Santa Claus will even pay you a visit! His letterbox will be ready to receive gift lists from children and adults alike?

There will be plenty of entertainment throughout the day for young and old alike! Carousel, carriage rides and face painting for children.

Bajo una carpa de 300 m², una treintena de expositores se instalarán junto al mercado semanal. Desde joyería y repostería hasta artesanía local, encontrará numerosas ideas de regalos para estas fiestas.

Incluso Papá Noel le hará una visita Su buzón estará abierto para recibir las listas de regalos de niños y mayores..

A lo largo del día habrá muchas actividades de entretenimiento para grandes y pequeños Tiovivo, paseos en coche de caballos y pintacaras para los niños.

In einem 300m² großen Zelt werden sich etwa 30 Aussteller neben dem Wochenmarkt niederlassen. Schmuck, Backwaren, lokales Kunsthandwerk? es werden zahlreiche Geschenkideen für das Weihnachtsfest angeboten.

Der Weihnachtsmann wird Sie sogar besuchen! Sein Briefkasten wird die Geschenkelisten aller Kinder und Erwachsenen aufnehmen können

Den ganzen Tag über sind zahlreiche Animationen für Groß und Klein vorgesehen! Karussell, Kutschfahrten und Kinderschminken.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN