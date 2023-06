Levez les yeux ! Les Quatrans, patrimoine vivant – parcours découverte et atelier Place des Quatrans Caen Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados Levez les yeux ! Les Quatrans, patrimoine vivant – parcours découverte et atelier Place des Quatrans Caen, 15 septembre 2023, Caen. Levez les yeux ! Les Quatrans, patrimoine vivant – parcours découverte et atelier Vendredi 15 septembre, 09h30, 13h00 Place des Quatrans Durée 1h30, début des animations à 9h30, 11h, 13h et 14h30. À l’occasion de l’événement mondial PARK(ing) DAYS, Territoires pionniers propose aux petit·es et grand·es de (re)découvrir les Quatrans, un îlot patrimonial de la Reconstruction en cœur de ville. Espace de stationnement tout au long de l’année, la place Jean Letellier accueille, le temps d’une journée, de nouveaux usages créatifs et conviviaux. Débarrassé de la voiture, cet espace arboré apparaît comme un véritable écrin architectural où dialoguent passé, présent et futur. Cette année, Territoires Pionniers s’associe au Pavillon pour les Enfants du Patrimoine. En lien avec le thème Patrimoine Vivant, l’architecte Florence Gillebert et la médiatrice Marion Dufour, vous accueillent lors d’une balade commentée dans le centre-ville de Caen afin d’observer l’évolution du patrimoine de la Reconstruction. La visite se prolonge sur la place Jean Letellier, lors d’un atelier où vos élèves sont invités à dessiner la ville du futur ! Une activité qui permet d’interroger la place de la nature et du vivant en ville en imaginant collectivement la transformation des espaces publics. Place des Quatrans Place jean Letellier, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/les-quatrans-patrimoine-vivant-2194 »}] La place des Quatrans à caen est une place typique de l’architecture de la reconstruction Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age min 8 Age max 11

