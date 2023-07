Visite guidée du bourg de Pesmes Place des Promenades Pesmes Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Pesmes Visite guidée du bourg de Pesmes Place des Promenades Pesmes, 16 septembre 2023, Pesmes. Visite guidée du bourg de Pesmes 16 et 17 septembre Place des Promenades À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le bourg de Pesmes lors d’une visite commentée samedi 16 et dimanche 17 septembre à 14h. Place des Promenades Place des promenades 70140 Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 65 18 15 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 @ Office de tourisme Val de Gray Détails Catégories d’Évènement: Haute-Saône, Pesmes Autres Lieu Place des Promenades Adresse Place des promenades 70140 Pesmes Ville Pesmes Departement Haute-Saône Lieu Ville Place des Promenades Pesmes

Place des Promenades Pesmes Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pesmes/