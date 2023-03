Brocante du Rugby Place des Promenades Excideuil Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne . Vide-grenier/brocante organisé par le club de rugby d’Excideuil.

60 exposants maximum

Café+croissant offert à chaque exposant

Restauration sur place : buvette, grillades, frites, glaces

Tombola à l’entrée au profit de l’école de rugby Vide-grenier/brocante organisé par le club de rugby d’Excideuil. +33 6 88 86 19 31 Avenir d’Excideuil Naturellement Périgord

