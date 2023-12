Stage adultes initiation à l’acrobatie Place des Promenades Châteauneuf-sur-Cher Catégories d’Évènement: Châteauneuf-sur-Cher

Début : Dimanche 2024-01-27

Stage dédié aux adultes pour vous initier aux mouvements acrobatiques avec Margot de Châteauneuf en piste.

Stage dédié aux adultes pour vous initier aux mouvements acrobatiques avec Margot de Châteauneuf en piste.

Pendant ce stage, vous travaillerez la souplesse la force et l’équilibre ainsi que les bases de l’acrobatie au sol. Ce stage est accessible à toutes et tous sans niveau prérequis. EUR.

Place des Promenades

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire

