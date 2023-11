Soirée dansante avec la C2L Place des Promenades Châteauneuf-sur-Cher, 4 novembre 2023, Châteauneuf-sur-Cher.

Châteauneuf-sur-Cher,Cher

Le club de foot C2L des communes de Châteauneuf-sur-Cher, Levet et Lignières vous propose une soirée dansante sur réservation..

Samedi 2023-11-04 20:00:00 fin : 2023-11-04 . 20 EUR.

Place des Promenades

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire



The C2L soccer club of the communes of Châteauneuf-sur-Cher, Levet and Lignières invites you to an evening of dancing, by reservation only.

El club de fútbol C2L de los municipios de Châteauneuf-sur-Cher, Levet y Lignières organiza una velada de baile para la que puede reservar con antelación.

Der Fußballverein C2L der Gemeinden Châteauneuf-sur-Cher, Levet und Lignières bietet Ihnen einen Tanzabend mit Reservierung an.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT LIGNIERES