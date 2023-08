Balade airvaudaise Place des Promenades Airvault, 17 septembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Balade Airvaudaise.

Départ libre de 7h30 à 9h30 depuis la Chapelle des 3 Marie, Place des Promenades, à Airvault.

Marche organisée par le Footing Airvaudais Trail.

3 distances : 6km « l’Urbaine », 12 km « La Rur’urbaine », 17 km « la campagnarde »

Café brioche avant le départ, ravitaillement sur les 3 parcours et apéritif offert à l’arrivée. 5€/personne.

Renseignements au 07 51 61 85 13 ou 06 83 26 78 46.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

Place des Promenades

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Balade Airvaudaise.

Free departure from 7.30am to 9.30am from Chapelle des 3 Marie, Place des Promenades, Airvault.

Walk organized by Footing Airvaudais Trail.

3 distances: 6km « l’Urbaine », 12km « La Rur’urbaine », 17km « la campagnarde »

Brioche coffee before the start, refreshments on all 3 routes and aperitif offered at the finish. 5?/person.

Information on 07 51 61 85 13 or 06 83 26 78 46

Paseo por Airvault.

Salida gratuita de 7.30 a 9.30 h de la Chapelle des 3 Marie, Place des Promenades, Airvault.

Paseo organizado por Footing Airvaudais Trail.

3 distancias: 6 km « l’Urbaine », 12 km « La Rur’urbaine », 17 km « la campagnarde »

Café y brioche antes de la salida, refrescos en los 3 recorridos y aperitivo a la llegada. 5€/persona.

Información en el 07 51 61 85 13 o en el 06 83 26 78 46

Balade Airvaudaise (Spaziergang).

Freier Start von 7:30 bis 9:30 Uhr von der Chapelle des 3 Marie, Place des Promenades, in Airvault.

Diese Wanderung wird vom Footing Airvaudais Trail organisiert.

3 Distanzen: 6 km « l’Urbaine », 12 km « La Rur’urbaine », 17 km « la campagnarde »

Café brioche vor dem Start, Verpflegung auf den 3 Strecken und kostenloser Aperitif am Ziel. 5?/Person.

Informationen unter 07 51 61 85 13 oder 06 83 26 78 46

Mise à jour le 2023-08-25 par CC Airvaudais Val du Thouet