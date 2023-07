Marché de Producteurs de Pays à Airvault Place des Promenades Airvault, 3 août 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Venez profiter du Marché des Producteurs de Pays à Airvault. Le marché se déroule sur la Place des Promenades, à partir de 18 h. Après avoir acheté vos produits des producteurs labellisés « Bienvenue à la Ferme », vous pourrez profiter de l’ambiance festive et les déguster sur place. N’oubliez pas vos couverts et profitez des tables mises à votre disposition. Une animation musicale sera proposée avec Paris Roulotte, jazz manouche..

2023-08-03 fin : 2023-08-03 . .

Place des Promenades

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the Marché des Producteurs de Pays in Airvault. The market takes place on the Place des Promenades, starting at 6pm. Once you’ve bought your produce from « Bienvenue à la Ferme » producers, you can enjoy the festive atmosphere and taste it on the spot. Don’t forget your cutlery, and make the most of the tables provided. Musical entertainment will be provided by Paris Roulotte, featuring gypsy jazz.

Venga a disfrutar del Marché des Producteurs de Pays en Airvault. El mercado tiene lugar en la Place des Promenades, a partir de las 18.00 h. Una vez comprados los productos a los productores con la etiqueta « Bienvenue à la Ferme », podrá disfrutar del ambiente festivo y degustarlos in situ. No olvide los cubiertos y aproveche las mesas disponibles. La animación musical correrá a cargo de Paris Roulotte, que interpretará jazz gitano.

Genießen Sie den Marché des Producteurs de Pays in Airvault. Der Markt findet ab 18 Uhr auf dem Place des Promenades statt. Nachdem Sie Ihre Produkte von Erzeugern mit dem Gütesiegel « Bienvenue à la Ferme » gekauft haben, können Sie die festliche Atmosphäre genießen und sie vor Ort verkosten. Vergessen Sie Ihr Besteck nicht und nutzen Sie die Tische, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden. Für musikalische Unterhaltung sorgt Paris Roulotte mit Gypsy-Jazz.

Mise à jour le 2023-07-08 par CC Airvaudais Val du Thouet