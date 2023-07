Temps parents / enfants Place des Promenades Airvault, 25 juillet 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Un Temps Parents Enfants aura lieu le mardi 25 juillet de 10 h à 12 h, Place des Promenades à Airvault. Informations : 05 49 64 73 10 / 06 30 00 19 60. Activité gratuite..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 12:00:00. .

Place des Promenades

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A Parent-Child Time will be held on Tuesday July 25 from 10 a.m. to 12 p.m., Place des Promenades, Airvault. Information: 05 49 64 73 10 / 06 30 00 19 60. Free activity.

El martes 25 de julio, de 10.00 a 12.00 horas, se celebrará un encuentro de padres e hijos en la Place des Promenades de Airvault. Información: 05 49 64 73 10 / 06 30 00 19 60. Actividad gratuita.

Eine Eltern-Kind-Zeit findet am Dienstag, den 25. Juli von 10:00 bis 12:00 Uhr auf dem Place des Promenades in Airvault statt. Informationen: 05 49 64 73 10 / 06 30 00 19 60. Die Aktivität ist kostenlos.

