Musique dans la rue – Bal Electro Place des Prêcheurs Aix-en-Provence, 26 août 2023, Aix-en-Provence.

Musique dans la rue – Bal Electro Samedi 26 août, 21h30 Place des Prêcheurs Gratuit

Attention, cette musique peut créer un fort sentiment d’addiction et de bonheur !

Gambettes qui bougent garanties…

Un DJ set pas comme les autres : le duo franco-allemand formé par les DJs Kyttiara & Johnny Legato pour vos oreilles ébaubies.

Bumpy Bouncy Balls, c’est un grand bol d’air frais musical, laissez-vous bercer par des rythmes électro, down tempo, techno mélodique… Que vous soyez en combi à paillettes ou en jean-baskets, vous pourrez toujours venir vous trémousser sur une musique acidulée et pleine de peps.

BBB, c’est un cocktail berlinois contre l’ennui et une vraie pilule d’énergie !

DJ : Kyttiara et Johnny Legato

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Place des Prêcheurs Place des Prêcheurs 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T21:30:00+02:00 – 2023-08-27T00:30:00+02:00

2023-08-26T21:30:00+02:00 – 2023-08-27T00:30:00+02:00