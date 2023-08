Musique dans la rue – Bal Trad Place des Prêcheurs Aix-en-Provence, 26 août 2023, Aix-en-Provence.

Musique dans la rue – Bal Trad Samedi 26 août, 18h30 Place des Prêcheurs Gratuit

Le balèti quèsaco? Un grand bal populaire, une ambiance festive, où la tradition côtoie la modernité pour faire virevolter petits et

grands au son des musiques live.

L’association Aix Balèti vous invite à entrer dans la danse en toute simplicité et convivialité.

En première partie, les musiciens de la classe de musique traditionnelle du Conservatoire d’Aix-en-Provence, Class’Trad, sous la direction de Sébastien Bourrely, nous feront découvrir le fabuleux répertoire des bals traditionnels.

Puis les Bisons Mécaniques, quintette provençal issu de la rencontre entre une mandoline ancestrale et Mickaël Jackson,

nous proposeront une transe coupée-décalée mêlant mélodies trad et accents méditerranéens…

Rejoignez-les le temps d’une danse collective, d’une valse, d’une ronde et profitez de ce moment de partage!

Avec :

Aix Balèti

Class’Trad

Les Bisons mécaniques

_____________________________________________________________

Place des Prêcheurs Place des Prêcheurs 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T18:30:00+02:00 – 2023-08-26T22:00:00+02:00

