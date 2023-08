Goulamas’K Place des Prêcheurs Aix-en-Provence, 25 août 2023, Aix-en-Provence.

Goulamas’K Vendredi 25 août, 18h00, 21h00 Place des Prêcheurs gratuit

Ska / Rock / Trad

Goulamas’K poursuit en 2023 sa tournée Luna Roja avec son ska rock trad unique, puissant et fougueux, une lutte festive dans la rage et la poésie, où les instruments traditionnels s’invitent sans complexe aux côtés d’envolées métal. Ses 7 musiciens multi-instrumentistes passent du sax à la gralla, de la trompette au sac de gemecs, du clavier au bouzouki, le tout pimenté par une présence affirmée du flabiol. Le chant, sur des textes engagés en occitan, catalan et français et soutenu par des chœurs rassembleurs, est le maître d’œuvre de cette énergie brute et contagieuse.

Goulamas’K est un groupe incontournable de la scène occitane. Avec plus de 20 ans de boulègue, son terrain de jeu est le live, le concert, où il donne tout !

Fred : chant

Floreta : flabiol, gralla, sac de gemecs, choeur

Dario : trompette, gralla, sac de gemecs, choeur

Polo : clavier, sax, bouzouki

Rémy : guitare, choeur

Néné : basse, choeur

Victor : batterie

Retrouver le groupe Goulmas’K pour deux concerts à 18h et à 21h sur la place des Prêcheurs !

Place des Prêcheurs Place des Prêcheurs 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T18:00:00+02:00 – 2023-08-25T19:30:00+02:00

2023-08-25T21:00:00+02:00 – 2023-08-25T22:30:00+02:00